В Ижевске перекрыли въезды в город в обход постов

Попасть в город можно только через шесть КПП.
Ижевск. Удмуртия. Пути в Ижевск, ведущие в обход контрольно-пропускных пунктов, перекрыли. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.
Ограничение на въезд вводится с 27 апреля до снятия мер борьбы с распространением коронавируса. Перекрытие коснётся:
- дороги в микрорайон Люлли, ведущей из Завьялово;
- улицы разъезд Пироговка на въезде в деревню Березова со стороны объездной;
- дороги из Первомайского в районе автокооператива «Дружба» (Союзная, 10 корпус 4);
- улицы Новоярушкинской на въезде со стороны объездной;
- Славянского шоссе на въезде со стороны объездной;
- Оранжерейного тракта на въезде со стороны объездной;
- улицы Трактовой в районе здания № 187\1 по Воткинскому шоссе.
В районах перекрытия будут установлены дорожные знаки «Въезд запрещён» и информационные баннеры о введении ограничительных мер.
Попасть в город по-прежнему можно через шесть КПП по Можгинскому, Сарапульскому, Шабердинскому, Якшур-Бодьинскому, Воткинскому и Завьяловскому направлениям.
Напомним, что с 20 апреля для въезда в Ижевск нужно предъявить паспорт с пропиской в городе либо справку с работы о необходимости попасть в столицу региона. Аналогичные меры введены во всех городах Удмуртии.