В Ижевске перекрыли въезды в город в обход постов

Попасть в город можно только через шесть КПП.

Ижевск. Удмуртия. Пути в Ижевск, ведущие в обход контрольно-пропускных пунктов, перекрыли. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.

Ограничение на въезд вводится с 27 апреля до снятия мер борьбы с распространением коронавируса. Перекрытие коснётся:

дороги в микрорайон Люлли, ведущей из Завьялово; улицы разъезд Пироговка на въезде в деревню Березова со стороны объездной; дороги из Первомайского в районе автокооператива «Дружба» (Союзная, 10 корпус 4); улицы Новоярушкинской на въезде со стороны объездной; Славянского шоссе на въезде со стороны объездной; Оранжерейного тракта на въезде со стороны объездной; улицы Трактовой в районе здания № 187\1 по Воткинскому шоссе.

В районах перекрытия будут установлены дорожные знаки «Въезд запрещён» и информационные баннеры о введении ограничительных мер.

Попасть в город по-прежнему можно через шесть КПП по Можгинскому, Сарапульскому, Шабердинскому, Якшур-Бодьинскому, Воткинскому и Завьяловскому направлениям.

Напомним, что с 20 апреля для въезда в Ижевск нужно предъявить паспорт с пропиской в городе либо справку с работы о необходимости попасть в столицу региона. Аналогичные меры введены во всех городах Удмуртии.