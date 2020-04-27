Еще 9 туристов из Удмуртии смогли вернуться из Таиланда

Ранее власти помогли выбраться путешественникам, застрявшим на Бали, в ОАЭ и Гоа.

Ижевск. Удмуртия. Еще 9 жителей Удмуртии смогли вернуться из Таиланда. По данным Интерфакса, они прилетели вместе с другими туристами в Самару в понедельник, 27 апреля.

На борту лайнера «Уральских авиалиний» находилось 143 человека, 89 из них направлены на карантин в обсерватор на территории Самарской области. 12 путешественников отправились в Нижний Новгород, 11 – во Владимирскую область, 9 – в Удмуртию, по шесть человек – в Оренбург и Башкирию, по три человека - в Татарстан и Кировскую область.

В воскресенье в Самару уже прилетал вывозной борт авиакомпании «Россия» из Денпасара (Индонезия, Бали) с российскими туристами на борту. Среди 235 пассажиров были шестеро туристов из Удмуртии.

Ранее застрявших за границей туристов также привозили из Таиланда, ОАЭ и Гоа.