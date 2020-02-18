Новая книга о Чайковском, госпитализация Дмитрия Диброва в Москве и мощный шторм в Европе: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали. Ижевск.

Удмуртия. Доброе утро, друзья! Наступил вторник, 18 февраля. Начинаем день с кофе и обзора интересных новостей.

Книга о Чайковском

В Удмуртии выпустят книгу «100 вопросов о Чайковском». Её презентация пройдёт на сцене Республиканского музыкального колледжа. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на директора музея-усадьбы П. И. Чайковского в Воткинске Татьяну Неганову.

В книгу вошли вопросы посетителей музея, которые собрали его работники за лето 2019 года. Проект создаётся совместно с ведущим научным сотрудником музея «П. И. Чайковский и Москва» и работниками Института естествознания в столице России.

Презентация книги пройдёт 1 апреля 2020 года в музыкальном колледже в Ижевске (улица Ломоносова, 5б)

Госпитализация Диброва

Известного журналиста и телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве. Об этом сообщает РБК.



Ранее об этом сообщил РЕН ТВ. Информацию подтвердили Telegram-каналы Mash и «112». По их информации, причиной госпитализации Диброва стал приступ эпилепсии. Ведущему якобы стало плохо в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате, откуда его увезли в Боткинскую больницу.



«Все хорошо. Диагноз, про который пишут Telegram-каналы, не подтвердился. Дмитрий чувствует себя хорошо», — сообщил официальный представитель телеведущего Табриз Шахиди.

Шторм в Европе

На страны Северной и Западной Европы обрушился мощный шторм, которому метеорологи присвоили имя «Деннис». Циклон уже достиг северо-запада России. Об этом сообщает Газета.ru.

Стихия затронула Исландию, Великобританию, Францию, Бельгию, Нидерланды, Германию, Данию и Швецию. Самый сильный порыв ветра зафиксировали на горе Хафнарфьядль в Исландии, он достиг 256 км/ч.

В странах, задетых штормом, отменялись авиарейсы, закрывались автодороги, а также возникали проблемы с электроснабжением. Больше всего досталось Великобритании. В южной половине страны выпала месячная норма осадков, из-за чего реки вышли из берегов. Зафиксировано 594 наводнения.

В настоящий момент Санкт-Петербург готовится к приходу шторма. Ожидается повышение воды в устье Невы на 160-180 см.