Министр транспорта Удмуртии: возможность сменить концессионера моста через Каму и Буй отсутствует

Рост тарифа на проезд через мост с 1 февраля будет в среднем 3%.

Ижевск. Удмуртия. Возможность сменить концессионера на использование моста через реки Кама и Буй пока отсутствует из-за неприбыльности проекта. Об этом сообщил министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачёв на своей странице в Facebook.

По его словам, изначально предполагалось, что мост ежедневно будут пересекать около 3 тысяч машин, по факту переправой пользовалось только 2 тысячи автомобилей. Водителей отпугивают высокие цены на проезд по мосту. Из-за недополучения концессионером прибыли Удмуртия ежегодно выплачивает ему 450 млн рублей.



В 2020 году рост тарифа должен был составить 15%. Однако с 1 февраля проезд через мост увеличится в среднем на 3%, исключением станут легковые машины, для них цена не изменится.

Напомним, что мост через Каму и Буй ввели в эксплуатацию осенью 2017 года. Стоимость строительства моста составила 14 млрд рублей, 2/3 от этой суммы вложил инвестор, с которым заключили концессионное соглашение на 49 лет. Проезд стал платным.