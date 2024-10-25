«Ситуация ненормальная»: в удмуртском Шевырялово собрались решить вопрос с переездом

Шевырялово. Удмуртия. Сложившуюся ситуацию вокруг железнодорожного переезда в селе Шевырялово, что в Сарапульском районе Удмуртии, собрались решать на республиканском уровне. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях сообщил глава района Айдар Шарафутдинов.

От селян поступил вопрос: «Когда жители Шевырялово смогли бы добираться с работы домой и не стоять часами на переезде? Даже медслужбы не могут попасть к пациенту».

«Действительно, вопрос очень важный. Мы обязательно его обсудим с Миндортрансом Удмуртии», — сказал Айдар Шарафутдинов.

Он отметил, что речь идёт об улице Памяти земляков, которая является межмуниципальной, соединяет село и соседствующий Сарапул. Через неё проходит железная дорога, являющаяся собственностью РЖД.

«Вопрос не простой, мы им обязательно займёмся. Ситуация ненормальная, её необходимо решать», — подытожил глава района.