В АО «Путь Ильича» прокомментировали изъятие сельхозугодий властью Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии изымет часть земель у молочного предприятия АО «Путь Ильича» в Завьяловском районе для реконструкции автодороги «Ижевск — Воткинск». Соответствующее распоряжение издал премьер-министр республики Роман Ефимов.

Речь идёт о территории в районе транспортной развязки по Воткинскому шоссе между Семёново и Италмасом, а также о землях, примыкающих к дороге, идущей на юг от этого перекрёстка в сторону аэропорта «Ижевск». Изъятие для государственных нужд пройдёт путём выкупа земель из частной собственности.

Всего в правительственном распоряжении указаны четыре участка, принадлежащих сельхозпредприятию, общая площадь их составляет 109 762 квадратных метра. Ситуацию «Сусанину» прокомментировал генеральный директор компании «Путь Ильича» Пётр Чувашев.

«Конечно, земля — основное средство производства для сельскохозяйственного предприятия. Её-то нам для увеличения выпуска продукции не хватает. Вместе с тем мы понимаем, что развитие транспортной инфраструктуры крайне важно. Реконструкция дороги «Ижевск – Воткинск» – это стратегически важный проект, направленный, в первую очередь, на повышение безопасности дорожного движения. Сейчас сложно выехать на эту дорогу, приходится пересекать четыре полосы интенсивного движения. Новая развязка решит эту проблему и обеспечит безопасность как для жителей Якшура, так и для всех участников дорожного движения. Улучшенная логистика положительно скажется и на скорости доставки нашей продукции. Дорогу молоку!» — рассказал Пётр Чувашев.

В администрации главы и правительства Удмуртии подчеркнули, что перегруженность дороги «Ижевск – Воткинск» в последнее десятилетие — острый вопрос для жителей всего региона. Она является важнейшей транспортной магистралью и для жителей Ижевска, и для производственных предприятий, и для транзитного транспорта, следующего в сторону Пермского края.

Загруженность автодороги ухудшает её транспортно-эксплуатационное состояние, а наличие только двух полос движения, отсутствие разноуровневых транспортных развязок на пересечении с другими автомобильными дорогами, негативно сказывается на безопасности дорожного движения.

«В связи с этим в регионе принято решение о её реконструкции. В рамках проекта предполагается повысить техническую категорию дороги, расширить проезжую часть и построить современные транспортные развязки. Реализация проекта потребует изъятия ряда участков в собственность Удмуртской Республики, в том числе участка, принадлежащего агропромышленному предприятию "Путь Ильича"», — сообщили «Сусанину» в администрации главы и правительства УР.

Отмечается, что в настоящий момент в рамках подготовки к реконструкции дороги разработана проектная документация, проведено публичное обсуждение проекта, ведётся подготовка документов, в том числе обсуждение с собственниками формата изъятия земель. Все, чьи интересы затрагиваются при реализации проекта, уведомлены надлежащим образом.