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В Ижевске осветят дорогу от улицы Песочной до «Лося»

16:35, 16 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске осветят дорогу от улицы Песочной до «Лося»
16:35, 16 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
117
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#БКД\n#лось\n#освещение
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
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Протяжённость светлого участка составит 3,24 км.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начались работы по освещению участка дороги от перекрёстка улиц Студенческой и Песочной до кафе «У лося». Об этом сообщается на странице «Дороги Удмуртской Республики» в соцсети «ВКонтакте».

Протяженность объекта составит 3,2 км, там уже установили 94 детали будущих опор. Подрядчик нанят по контракту жизненного цикла. Это значит, что все работы, начиная от создания проекта и заканчивая гарантийным обслуживанием, будут выполняться одной компанией. Гарантийный срок, в течение которого подрядчик должен будет следить за освещением, составляет 5 лет.

В этом году подобное же освещение появилось на дорогах Якшур-Бодья – Красногорское в селе Якшур-Бодья и Сарапул – Каракулино в селе Мостовое. Общая протяженность составила 4,2 км.

16:35, 16 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
117
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#БКД\n#лось\n#освещение