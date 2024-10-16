В Ижевске осветят дорогу от улицы Песочной до «Лося»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начались работы по освещению участка дороги от перекрёстка улиц Студенческой и Песочной до кафе «У лося». Об этом сообщается на странице «Дороги Удмуртской Республики» в соцсети «ВКонтакте».

Протяженность объекта составит 3,2 км, там уже установили 94 детали будущих опор. Подрядчик нанят по контракту жизненного цикла. Это значит, что все работы, начиная от создания проекта и заканчивая гарантийным обслуживанием, будут выполняться одной компанией. Гарантийный срок, в течение которого подрядчик должен будет следить за освещением, составляет 5 лет.

В этом году подобное же освещение появилось на дорогах Якшур-Бодья – Красногорское в селе Якшур-Бодья и Сарапул – Каракулино в селе Мостовое. Общая протяженность составила 4,2 км.