На дорогах Удмуртии прошел рейд с использованием «Автоурагана»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прошло совместное мероприятие сотрудников Госавтоинспекции и судебных приставов, в ходе которого было проверено 98 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртской Республике.

В ходе рейда использовался комплекс для считывания номеров «Автоураган». Всего на предмет неоплаченных штрафов было проверено 98 автомобилей, из них три было изъято и помещено на штрафстоянку.

Владелец «Ларгуса» оказался в базе разыскиваемых с общей суммой задолженности более 2 млн рублей.

Машины «ГАЗель» и «SsangYong» были арестованы и изъяты за неуплату штрафов на общую сумму свыше 800 тыс. рублей. Помимо штрафа, владельцам придётся заплатить исполнительский сбор в 7% от суммы долга, а также оплатить работу эвакуатора – 2500 рублей.

Четыре водителя не захотев лишаться своих машин, оплатили штрафы на месте. Общая сумма погашенных долгов составила 375,5 тыс. рублей.