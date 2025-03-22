Ижевск. Удмуртия. 22 марта на совещании по организации ремонтных дорожных работ глава республики Александр Бречалов заявил о расширении ремонтного списка дорожных объектов в столице региона. Об этом сообщается на сайте администрации главы и правительства УР.

Дополнительно в перечень включены два объекта на улицах Володарского и 50 лет ВЛКСМ. По данным участкам поступает много нареканий от местных жителей.

Александр Бречалов обратился к представителям заказчиков и подрядчиков и критически отозвался о качестве дорожных работ.

«У нас большой вызов по технологии ремонта и капстроя. Пример — ямочный ремонт. Когда мы блямбами закидываем в дождь, снег, мороз, просто, чтобы хотя бы проехать можно было хоть как-то, не оставив колесо, это понятно, что временно. И люди это понимают. Но, когда потом мы выходим на ремонт и получаем результат как на Ленина - Молодёжная, так нельзя делать. Съездите коллективно и посмотрите. Вырезать, высушить, битумом края пролить и вровень укатать яму – ну мы же все знаем, как надо? Почему мы только сейчас начали делать нормально? В наших с вами силах ситуацию по Ижевску перевернуть, качественно сделать огромный объем работы» – сказал глава региона.

В администрации Ижевска также последовали кадровые перестановки. Отвечать за ремонт и содержание столичных дорог будет Анна Зверева, которая руководит муниципальной службой благоустройства и дорожного хозяйства.

Напомним, ранее стало известно об увольнении Алексея Горбачева с поста министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.