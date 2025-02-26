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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Шумозащитные экраны и барьеры установили на дороге «Ижевск – Сарапул»

16:29, 26 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Шумозащитные экраны и барьеры установили на дороге «Ижевск – Сарапул»
16:29, 26 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#безопасность движения
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Они помогут снизить шум от движущихся автомобилей около деревни Каменное.

Каменное. Удмуртия. Шумозащитные экраны и барьеры установили на участке трассы «Ижевск – Сарапул». Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Протяженность шумовых экранов составляет 1,5 км. Благодаря поглощению и отражению звуковых волн они снижают уровень шума, создаваемого движущимися автомобилями.

«Это особенно важно для учебных учреждений – здесь, недалеко от дороги, находится Каменская школа. Высота, длина и материалы экрана подобраны таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность на конкретном участке», – пояснил заместитель начальника «Управтодора» Дмитрий Кожеев.

Ранее защитные экраны были установлены на автомобильной дороге «Костино – Камбарка» в районе деревни Тарасово, а также вдоль железнодорожных путей на улице Дружбы в Ижевске.

Также для повышения безопасности дорожного движения на участке региональной трассы установили осевые барьерные ограждения. Их протяженность составила почти 0,6 км.

Напомним, ранее на трассе «Ижевск – Ува» установили ограждения от диких животных. Защитную сетку смонтировали в местах, где существует особая опасность появления лесных обитателей на проезжей части.

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16:29, 26 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
94
0
#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#безопасность движения