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За выходные на региональных трассах Удмуртии ликвидировали более 1700 квадратных метров ям

10:40, 03 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
За выходные на региональных трассах Удмуртии ликвидировали более 1700 квадратных метров ям
10:40, 03 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
64
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#асфальт\n#ремонт дорог\n#выбоины
Источник фото: министерство транспорта Удмуртии
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Также 3 февраля запланирован ямочный ремонт на федеральной трассе.

Ижевск. Удмуртия. В минувшие выходные на региональных трассах Удмуртии активно велась работа по устранению ям. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил вице-премьер Удмуртии Игорь Асабин.

Литым асфальтом было заделано более 400 кв. м ям. Холодным асфальтом – около 1300 кв. м ям.

Как сообщает министерство транспорта Удмуртии, в понедельник работы продолжатся.

С использованием литого асфальтобетона планируется заделывать ямы на региональной дороге «Завьялово – Каменное» и на участках федеральной дороги в Алнашском районе.

Также будут вестись работы холодным асфальтобетоном на участке региональных дорог «Глазов – Юкаменское» в Юкаменском районе и «Ижевск – Воткинск» в Завьяловском районе. Ямочный ремонт проведут на разных участках федеральной трассы Р-243: в Алнашском, Завьяловском, Игринском, Якшур-Бодьинском районах.

10:40, 03 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
64
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#асфальт\n#ремонт дорог\n#выбоины