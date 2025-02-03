Ижевск. Удмуртия. В минувшие выходные на региональных трассах Удмуртии активно велась работа по устранению ям. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил вице-премьер Удмуртии Игорь Асабин.

Литым асфальтом было заделано более 400 кв. м ям. Холодным асфальтом – около 1300 кв. м ям.

Как сообщает министерство транспорта Удмуртии, в понедельник работы продолжатся.

С использованием литого асфальтобетона планируется заделывать ямы на региональной дороге «Завьялово – Каменное» и на участках федеральной дороги в Алнашском районе.

Также будут вестись работы холодным асфальтобетоном на участке региональных дорог «Глазов – Юкаменское» в Юкаменском районе и «Ижевск – Воткинск» в Завьяловском районе. Ямочный ремонт проведут на разных участках федеральной трассы Р-243: в Алнашском, Завьяловском, Игринском, Якшур-Бодьинском районах.