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За минувшую ночь в Ижевске устранили дорожные ямы на площади 54 квадратных метра

11:00, 29 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
За минувшую ночь в Ижевске устранили дорожные ямы на площади 54 квадратных метра
11:00, 29 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
42
0

Также за ночь из города вывезли 21 тыс. кубов снега.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске во время оттепели проводится ямочный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ночь на 29 января подрядные организации заделали выбоины на дорогах общей площадью 54 кв. м. Работы проводились на улицах Пушкинской, Ленина, 40 лет Победы, Магистральной, на перекрёстке улиц Удмуртская и Майская. Ямы устраняли литым асфальтом.

Также минувшей ночью в городе работало 111 единиц спецтехники. Было вывезено 21 тыс. кубов снега. На борьбу с гололёдом потратили более 60 т реагентов.

11:00, 29 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии