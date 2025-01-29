За минувшую ночь в Ижевске устранили дорожные ямы на площади 54 квадратных метра

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске во время оттепели проводится ямочный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ночь на 29 января подрядные организации заделали выбоины на дорогах общей площадью 54 кв. м. Работы проводились на улицах Пушкинской, Ленина, 40 лет Победы, Магистральной, на перекрёстке улиц Удмуртская и Майская. Ямы устраняли литым асфальтом.

Также минувшей ночью в городе работало 111 единиц спецтехники. Было вывезено 21 тыс. кубов снега. На борьбу с гололёдом потратили более 60 т реагентов.