Проект благоустройства в Можге, изменение в системе оплаты труда учителей и страны без права голоса в ООН: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре понедельник, 13 января. Начинаем этот день с обзора новостей.

Благоустройство

В четверг, 16 января, жителям Можги презентуют проект формирования комфортной городской среды в парке «Сердце Можги». Об этом сообщается в группе муниципалитета Вконтакте.

Цель встречи – понять мнение населения по проекту благоустройства.

Мероприятие пройдет с 18:00 до 19:50 в актовом зале администрации города.

Отметим, Можга участвует во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений.

Потушили

Вечером 12 января пожарные тушили огонь в деревне Старое Михайловское Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Загорелся мусор. Площадь пожара составила 200 кв.м.

К тушению привлекались 3 единицы техники и 7 человек личного состава.

По-новому

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила о грядущих изменениях в системе оплаты труда учителей. Об этом пишет «Российская Газета».

«Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30% должно выделяться на различные надбавки», — рассказала Васильева.

По её словам, ежегодно регионам дается такая рекомендация, однако субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады и надбавки. Потому средняя по региону зарплата выходит только из-за того, что педагоги работают на 1,5 ставки и больше.

В Трудовой кодекс России будут внесены изменения, которые введут единую модель структуры оплаты труда.

Без голоса

Семь стран – членов ООН лишились права голоса в Генассамблее ООН. Об этом пишут «Известия».

Причиной стала неуплата взносов в организацию. Согласно уставу ООН, страна лишается права голоса, если задолженность составляет сумму взноса за два полных предыдущих года.

В список вошли: Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканская Республика.

Вернулся

Вылетевший из московского Шереметьево в Ставрополь самолет «Sukhoi SuperJet 100» вернулся в аэропорт по техническим причинам. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что судно вернулось из-за проблем с двигателем. Экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя и принял решение сесть.