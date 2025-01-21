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В аэропорту Ижевска приступили к оборудованию международного пункта пропуска

11:30, 21 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В аэропорту Ижевска приступили к оборудованию международного пункта пропуска
11:30, 21 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
192
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#аэропорт
Источник фото: ИА «Сусанин»
192
0

Проект уже согласован с государственными контрольными органами.

Ижевск. Удмуртия. В аэропорту Ижевска начали оборудовать международный пункт пропуска. Об этом журналистам 20 января рассказал руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников. 

Проект международного пункта пропуска уже разработан и согласован с Пограничной службой ФСБ России, Федеральной таможенной службой и Россельхознадзором. 

«Для того чтобы нам запустить рейсы из нового международного терминала, мы сначала должны запустить внутренние рейсы и сдвинуть их в действующем терминале. Также нужно оснастить помещение пункта пропуска для контрольных органов, надеемся, что по программе это займёт 2-3 месяца. Ну и, соответственно, нужно выйти на межведомственную комиссию», — пояснил Александр Синельников. 

Сейчас для международного пункта пропуска закупают оборудование. 

Напомним, что статус международного аэропорт Ижевска получил в апреле 2023 года

11:30, 21 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
192
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аэропорт