В аэропорту Ижевска приступили к оборудованию международного пункта пропуска

Ижевск. Удмуртия. В аэропорту Ижевска начали оборудовать международный пункт пропуска. Об этом журналистам 20 января рассказал руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников.

Проект международного пункта пропуска уже разработан и согласован с Пограничной службой ФСБ России, Федеральной таможенной службой и Россельхознадзором.

«Для того чтобы нам запустить рейсы из нового международного терминала, мы сначала должны запустить внутренние рейсы и сдвинуть их в действующем терминале. Также нужно оснастить помещение пункта пропуска для контрольных органов, надеемся, что по программе это займёт 2-3 месяца. Ну и, соответственно, нужно выйти на межведомственную комиссию», — пояснил Александр Синельников.

Сейчас для международного пункта пропуска закупают оборудование.

Напомним, что статус международного аэропорт Ижевска получил в апреле 2023 года.