Ижевск. Удмуртия. В Ижевском аэропорту задерживаются четыре московских рейса. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на онлайн-табло аэропорта.

На прибытие задерживаются два рейса из Москвы, ещё два рейса ждут в Ижевске возможность вылететь в аэропорты Шереметьево и Домодедово.

Задержка связана с массированной атакой украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву, приводят слова мэра столицы Сергея Собянина в «ТАСС».