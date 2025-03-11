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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевском аэропорту задерживаются четыре московских рейса

10:47, 11 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевском аэропорту задерживаются четыре московских рейса
10:47, 11 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
284
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Москва\n#аэропорт\n#Ижевский аэропорт\n#самолёты\n#задержка рейсов
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Два на прибытие и два – на вылет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевском аэропорту задерживаются четыре московских рейса. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на онлайн-табло аэропорта.

На прибытие задерживаются два рейса из Москвы, ещё два рейса ждут в Ижевске возможность вылететь в аэропорты Шереметьево и Домодедово.

Задержка связана с массированной атакой украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву, приводят слова мэра столицы Сергея Собянина в «ТАСС».

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10:47, 11 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
284
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Москва\n#аэропорт\n#Ижевский аэропорт\n#самолёты\n#задержка рейсов