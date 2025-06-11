Ижевск. Удмуртия. В новом терминале аэропорта в Ижевске завершился монтаж телетрапов. Об этом в своём Телеграм-канале рассказал руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников.

Телескопический трап — это «коридор», соединяющий здание аэровокзала с самолётом, по которому люди попадают на судно, не выходя на улицу. Телетрап состоит из нескольких модулей и может двигаться относительно самолёта.

Телетрапы ждали установки с 2023 года. Они долгое время хранились на складе, и 4 июня 2025 года их начали устанавливать. 11 июня работы завершились, и теперь новый терминал аэропорта Ижевска может похвастать тремя телетрапами. Отметим, что в старом терминале нет ни одного такого устройства, пассажирам до сих пор приходится идти по улице до самолёта и обратно.

Напомним, что по данным на май 2025 года, новый терминал Ижевского аэропорта готов на 92%.