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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В новом терминале аэропорта Ижевска установили телетрапы

14:45, 11 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В новом терминале аэропорта Ижевска установили телетрапы
14:45, 11 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#аэропорт
Источник фото: скриншот видео Александра Синельникова
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Они хранились на складе с 2023 года.

Ижевск. Удмуртия. В новом терминале аэропорта в Ижевске завершился монтаж телетрапов. Об этом в своём Телеграм-канале рассказал руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников. 

Телескопический трап — это «коридор», соединяющий здание аэровокзала с самолётом, по которому люди попадают на судно, не выходя на улицу. Телетрап состоит из нескольких модулей и может двигаться относительно самолёта. 

Телетрапы ждали установки с 2023 года. Они долгое время хранились на складе, и 4 июня 2025 года их начали устанавливать. 11 июня работы завершились, и теперь новый терминал аэропорта Ижевска может похвастать тремя телетрапами. Отметим, что в старом терминале нет ни одного такого устройства, пассажирам до сих пор приходится идти по улице до самолёта и обратно. 

Напомним, что по данным на май 2025 года, новый терминал Ижевского аэропорта готов на 92%.  

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14:45, 11 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
291
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аэропорт