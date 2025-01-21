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К этому невозможно привыкнуть: гендиректор «Ижавиа» рассказал, как относится к ограничениям работы аэропорта Ижевска

12:30, 21 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
К этому невозможно привыкнуть: гендиректор «Ижавиа» рассказал, как относится к ограничениям работы аэропорта Ижевска
12:30, 21 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
142
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ограничения\n#аэропорт
Источник фото: ИА «Сусанин»
142
0

Он отметил, что все действия совершаются в интересах безопасности пассажиров.

Ижевск. Удмуртия. В последнее время в аэропорту Ижевска регулярно вводят временные ограничения на приём и выпуск самолётов. 20 января руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников рассказал журналистам, как относится к этим ограничениям. 

«К этому невозможно привыкнуть. Мы действуем в интересах безопасности наших пассажиров и для того, чтобы обеспечить и создать максимальное удобство в такой непростой ситуации. И, естественно, полностью отрабатывается методика. Она была разработана до таких моментов, и в процессе отработки она только совершенствуется», — заявил Александр Синельников. 

Напомним, что последний раз работу аэропорта Ижевска временно ограничили утром 20 января. 

12:30, 21 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
142
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ограничения\n#аэропорт