К этому невозможно привыкнуть: гендиректор «Ижавиа» рассказал, как относится к ограничениям работы аэропорта Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В последнее время в аэропорту Ижевска регулярно вводят временные ограничения на приём и выпуск самолётов. 20 января руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников рассказал журналистам, как относится к этим ограничениям.

«К этому невозможно привыкнуть. Мы действуем в интересах безопасности наших пассажиров и для того, чтобы обеспечить и создать максимальное удобство в такой непростой ситуации. И, естественно, полностью отрабатывается методика. Она была разработана до таких моментов, и в процессе отработки она только совершенствуется», — заявил Александр Синельников.

Напомним, что последний раз работу аэропорта Ижевска временно ограничили утром 20 января.