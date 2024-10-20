В аэропорту Новой Зеландии ввели лимит на объятия

Веллингтон. Новая Зеландия. Аэропорт «Данидин» в Новой Зеландии ввел лимит на объятия. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на CNN.

Теперь объятия пассажиров и провожающих не могут длиться дольше 3 минут. Это стало известно из объявлений на территории аэропорта, которые рекомендуют воспользоваться парковкой «для более нежного прощания».

Информация вызвала много споров в интернете. Многие люди назвали такую политику воздушной гавани «бесчеловечной».

Гендиректор аэропорта Даниэль Де Боно сослался на исследование, результаты которого показали, что двадцати секунд достаточно, чтобы во время объятий произошёл выброс «гормона любви». Он также отметил, что бесплатное посещение парковки составляет 15 минут, и много лет сотрудники аэропорта «Данидина» наблюдали там «интересные вещи».