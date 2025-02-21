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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Первый международный рейс в аэропорту Ижевска запланирован на конец 2025 года

10:30, 21 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Первый международный рейс в аэропорту Ижевска запланирован на конец 2025 года
10:30, 21 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
135
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аэропорт
Источник фото: ИА «Сусанин»
135
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Строительство международного терминала подходит к концу.

Ижевск. Удмуртия. Первый международный рейс из Ижевского аэропорта вылетит в конце 2025 года. Об этом сообщили в телеграм-канале Росавиации.

В новом международном терминале завершено строительство каркаса здания и кровли, установлены вентиляционные сети на первом этаже, а также смонтированы вентиляционные и тепловые камеры. В настоящее время ведутся работы по устройству фасадов. Установка багажного оборудования начнется в марте.

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10:30, 21 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
135
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аэропорт