Ижевск. Удмуртия. Первый международный рейс из Ижевского аэропорта вылетит в конце 2025 года. Об этом сообщили в телеграм-канале Росавиации.

В новом международном терминале завершено строительство каркаса здания и кровли, установлены вентиляционные сети на первом этаже, а также смонтированы вентиляционные и тепловые камеры. В настоящее время ведутся работы по устройству фасадов. Установка багажного оборудования начнется в марте.