Ижевск. Удмуртия. Аэропорт Ижевска ищет желающих протестировать функционал нового пассажирского терминала перед его вводом в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба АО «Ижавиа».

Тестирование нужно, чтобы выявить и устранить возможные недочёты, оценить логистику, навигацию и работу ключевых систем терминала, а также обеспечить безупречный старт работы нового терминала.

Принять участие в тестировании могут люди старше 18 лет, которые готовы выделить время 1 июля и активно участвовать в моделировании пассажирских сценариев, например, в регистрации на рейс, проверке удобства навигации и зон ожидания.

По итогу тестировщики должны будут дать детализированную и конструктивную обратную связь. Все их отзывы и замечания будут учтены для финальной доработки терминала.

Чтобы стать участником тестирования, нужно с 18 по 24 июня пройти регистрацию по ссылке. Далее сотрудники «Ижавиа» дополнительно свяжутся с каждым.