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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жителям Удмуртии предлагают протестировать функционал нового терминала аэропорта Ижевска

12:42, 18 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Жителям Удмуртии предлагают протестировать функционал нового терминала аэропорта Ижевска
12:42, 18 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
1315
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аэропорт\n#Тестирование
Источник фото: скриншот видео Александра Синельникова
1315
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Их замечания учтут при финальной доработке терминала.

Ижевск. Удмуртия. Аэропорт Ижевска ищет желающих протестировать функционал нового пассажирского терминала перед его вводом в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба АО «Ижавиа». 

Тестирование нужно, чтобы выявить и устранить возможные недочёты, оценить логистику, навигацию и работу ключевых систем терминала, а также обеспечить безупречный старт работы нового терминала. 

Принять участие в тестировании могут люди старше 18 лет, которые готовы выделить время 1 июля и активно участвовать в моделировании пассажирских сценариев, например, в регистрации на рейс, проверке удобства навигации и зон ожидания. 

По итогу тестировщики должны будут дать детализированную и конструктивную обратную связь. Все их отзывы и замечания будут учтены для финальной доработки терминала. 

Чтобы стать участником тестирования, нужно с 18 по 24 июня пройти регистрацию по ссылке. Далее сотрудники «Ижавиа» дополнительно свяжутся с каждым.  

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12:42, 18 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
1315
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аэропорт\n#Тестирование