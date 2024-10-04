В 2024 году аэропорт Ижевска обслужил более 700 тысяч пассажиров

Ижевск. Удмуртия. С 1 января по 30 сентября аэропорт Ижевска обслужил 707,4 тыс. человек. Об этом сообщил руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников в своём Телеграм-канале.

В сравнении с аналогичным периодом 2023 года, пассажиропоток вырос на 10%, а если сравнивать с 2022 годом — то на 42%.

За 9 месяцев авиакомпания «Ижавиа» выполнила 3526 рейсов и перевезла 547,9 тыс. пассажиров. В 2023 году за этот же промежуток времени самолёты авиакомпании перевезли на 7,8% пассажиров меньше.

Отмечается, что средняя загрузка бортов превзошла 90%.