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В 2024 году аэропорт Ижевска обслужил более 700 тысяч пассажиров

17:20, 04 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В 2024 году аэропорт Ижевска обслужил более 700 тысяч пассажиров
17:20, 04 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
110
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аэропорт\n#пассажиры
Фото: ИА «Сусанин»
110
0

По сравнению с 2023 годом, количество возросло на 10%.

Ижевск. Удмуртия. С 1 января по 30 сентября аэропорт Ижевска обслужил 707,4 тыс. человек. Об этом сообщил руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников в своём Телеграм-канале.

В сравнении с аналогичным периодом 2023 года, пассажиропоток вырос на 10%, а если сравнивать с 2022 годом — то на 42%. 

За 9 месяцев авиакомпания «Ижавиа» выполнила 3526 рейсов и перевезла 547,9 тыс. пассажиров. В 2023 году за этот же промежуток времени самолёты авиакомпании перевезли на 7,8% пассажиров меньше. 

Отмечается, что средняя загрузка бортов превзошла 90%. 

17:20, 04 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
110
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аэропорт\n#пассажиры