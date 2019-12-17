Итоги дня: запись детей в первый класс, разрешение шуметь в Новый год и погода в Удмуртии

Обзор самых интересных новостей вторника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 17 декабря, «Сусанин» рассказал, как в Удмуртии готовятся к старту записи детей в первый класс. Кампания стартует 15 января. Родителей предупредили о новых правила и попросили принять участие в публичном тестировании.

Весело-весело встретим Новый год:

Госсовет Удмуртии разрешил шуметь в Новый год. На праздничную ночь не распространяется действие недавно принятого «закона о тишине».

Нехватка врачей:

Проблему нехватки врачей в Удмуртии планируется решить за 4 года. В настоящее время в отрасли здравоохранения в республике не хватает около 250 специалистов.

О погоде:

Рабочая неделя в Удмуртии будет тёплой и снежной. В четверг ожидается всего от 0 до -2 градусов по Цельсию. На дорогах возможны снежные заносы и накат. В выходные дни похолодает.