Теплая погода сохранится в Удмуртии в будни

В выходные в республике похолодает.

Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя в Удмуртии ожидается тёплой и снежной. Об этом сообщила пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Существенные осадки в виде снега и мокрого снега выпадут днём в четверг, 19 декабря. При этом к середине недели заметно потеплеет. В среду ожидается от -4 до -6 градусов Цельсия, а днём в четверг уже от 0 до -2 градусов.

В ночь на среду, 18 декабря, местами по республике прогнозируется туман. На дорогах ожидаются снежные заносы и накат. В выходные дни похолодает.