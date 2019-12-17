Глава Удмуртии поручил за 4 года решить проблему нехватки врачей

Правительство региона должно к марту подготовить план.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов поставил задачу за четыре года решить вопрос нехватки врачей в больницах республики. Об этом он сообщил во время ежегодного доклада.

В настоящее время в отрасли здравоохранения не хватает около 250 специалистов. К марту правительство региона должно подготовить план. Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов отметил, что решение кадрового вопроса - непростая задача. «Мы понимаем, что для этого необходимы дополнительные финансовые инструменты и механизм работы с нашими студентами», - сказал он.