  • $ 62.77 ↑
  • € 69.94 ↑

Жителям Удмуртии «разрешили шуметь» в новогоднюю ночь

09:00, 17 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
Жителям Удмуртии «разрешили шуметь» в новогоднюю ночь
09:00, 17 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
137
0
#Ижевск\n#Новый год\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#шум\n#праздники
Фото: pixabay.com
137
0

Новый закон о тишине не распространяется на это празднование.

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии разрешил шуметь в новогоднюю ночь. Об этом сообщила пресс-служба парламента республики.

Напомним, 15 декабря вступил в силу новый закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Удмуртской Республики». Теперь граждане должны соблюдать тишину с 22:00 до 8:00 в будние дни, с 23:00 до 9:00 — в выходные и официальные праздники. У многих жителей возникли вопросы относительно праздничного отмечания в новогоднюю ночь.

«Возникают вопросы о том, какой режим установлен во время празднования Нового года. В документе указано, что положения закона не распространяются в том числе на празднование Нового года в период с 22:00 31 декабря до 06:00 1 января», — говорится в тексте пояснения пресс-службы Госсовета.

09:00, 17 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
137
0
#Ижевск\n#Новый год\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#шум\n#праздники

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Годовалая девочка умерла в частном детском саду Ижевска

14:10, 11 декабря, 2019
6544

В Удмуртии с 15 декабря вступит в силу новый закон о тишине

4245
17:53, 13 декабря, 2019

Итоги дня: смерть ребёнка в детском саду Ижевска, рост рейтинга туризма и сохранение «Ижтрейдинга»

4160
18:00, 11 декабря, 2019

В Удмуртии снегоход с рыбаками затонул в Каме

4034
13:49, 14 декабря, 2019

«Вылетевшая» на встречную полосу легковушка угодила под фуру в Сарапульском районе

3154
11:00, 12 декабря, 2019

Иногда они возвращаются: россиянам рассказали о способах борьбы с «супертараканами»

16:22, 12 декабря, 2019
1236

«Банковский роуминг» запретили в России

1227
16:35, 10 декабря, 2019

Мертвые души: считавшийся покойником камчатский пенсионер потребовал пенсию за 2 месяца

1221
10:48, 12 декабря, 2019

С января в России изменят порядок начисления некоторых льгот и одного налога

1167
13:11, 12 декабря, 2019

Руководство казанской гимназии собрало с родителей 50 млн рублей и улетело в ОАЭ

1109
17:21, 12 декабря, 2019

В смертельных объятиях: орлан хотел пообедать осьминогом и едва не погиб

18:33, 13 декабря, 2019
1458

Ушла из жизни солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

1165
17:09, 10 декабря, 2019

Президент Бразилии грубо обругал шведскую экоактивистку Грету Тунберг

1041
13:31, 11 декабря, 2019

Российские моряки открыли четыре новых острова в Красном море

923
13:11, 13 декабря, 2019

Финляндия запретит ввоз плодов и цветов из России

838
11:57, 12 декабря, 2019

Лонгриды

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019

Цветам все возрасты покорны

17:41, 02 декабря, 2019

Первый экопункт в Удмуртии

18:46, 29 ноября, 2019

Музыка нас связала

08:43, 29 ноября, 2019

Секреты переработки

09:45, 19 ноября, 2019

Ленинский район – ситуация меняется!

16:38, 14 ноября, 2019

Повелители дыма

14:17, 14 ноября, 2019

«Ростелеком»: равнение на клиента

17:52, 07 ноября, 2019

Пригодились не там, где родились. Часть II

12:31, 07 ноября, 2019

Пригодились не там, где родились. Часть I

16:50, 31 октября, 2019