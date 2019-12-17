Жителям Удмуртии «разрешили шуметь» в новогоднюю ночь

Новый закон о тишине не распространяется на это празднование.

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии разрешил шуметь в новогоднюю ночь. Об этом сообщила пресс-служба парламента республики.

Напомним, 15 декабря вступил в силу новый закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Удмуртской Республики». Теперь граждане должны соблюдать тишину с 22:00 до 8:00 в будние дни, с 23:00 до 9:00 — в выходные и официальные праздники. У многих жителей возникли вопросы относительно праздничного отмечания в новогоднюю ночь.

«Возникают вопросы о том, какой режим установлен во время празднования Нового года. В документе указано, что положения закона не распространяются в том числе на празднование Нового года в период с 22:00 31 декабря до 06:00 1 января», — говорится в тексте пояснения пресс-службы Госсовета.