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Один день – одно заявление: в Удмуртии готовятся к старту записи детей в первый класс

08:30, 17 декабря, 2019
Ксения Чернова
Один день – одно заявление: в Удмуртии готовятся к старту записи детей в первый класс
08:30, 17 декабря, 2019
Ксения Чернова
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#дети\n#образование\n#интернет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#новые технологии
Фото: ИА «Сусанин»
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Жителей попросили принять участие в публичном нагрузочном тестировании портала.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии готовятся к старту записи детей в первый класс. Предназначенный для этого сервис на Региональном портале госуслуг (РПГУ) уже дважды протестировали сами жители.

По словам министра информатизации и связи Удмуртской Республики Тимура Меджитова, еще одно публичное нагрузочное тестирование пройдет 18 декабря в 18:00. Специалисты попросили всех присоединиться к проверке.

«В прошлом году были ситуации, когда на одного ребенка подавали порядка 60-70 заявлений. Это спровоцировало непрогнозируемую нагрузку. Мы сделали выводы совместно с министерством образования. На текущий момент у нас реализуется политика «один день – один ребенок – одна школа – один родитель», – отметил Меджитов.

Это значит, что только один из родителей сможет направлять заявление о зачислении ребенка. Кроме того, в день будет приниматься только одно заявление в одну выбранную школу. Подобные ограничения позволят избежать замедления работы сервера. Меджитов заверил: портал теперь выдерживает нагрузку в 10 тыс. заявлений в секунду.

Пользователей ждет еще одно обновление: теперь кнопка «Отправить» возникает автоматически в момент старта приёмной кампании в определённую школу. Этот механизм позволит заблаговременно заполнить все данные о ребенке, а также исключает риск подачи заявления раньше времени.

Старт приема заявлений дадут 15 января. Запись в разные школы будет начинаться в разное время. График будет опубликован на сайте регионального Минобразования и на сайтах самих образовательных учреждений. В течение 7 дней после подачи электронного заявления пользователю придет приглашение явиться в выбранную школу с оригиналами документов.

Министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова отметила, что в регионе создадут 940 классов для 23,5 тыс. детей: «Никакой паники не может быть по поводу записи, так как все первоклассники без исключения будут устроены в первые классы, другой вопрос, что может быть не все желания родителей будут удовлетворены».

При необходимости количество классов будет увеличено.

Записаться можно будет и при личной явке в школу, однако министр советует воздержаться от этого способа: «Мы гарантируем, что портал выдержит. Но для тех, кто все-таки пойдет в школы, мы выведем нужное количество педагогов, которые будут осуществлять запись. При необходимости будем предлагать чай или теплые помещения».

Напомним, специалисты посоветовали при выборе начальной школы ориентироваться на учителя, а не на «престиж» того или иного образовательного учреждения. Кроме того, с меньшим стрессом столкнутся те дети, которые будут ходить в школу недалеко от дома.

Напомним, ранее в этом году Госдума России в третьем чтении одобрила поправки, которые дают живущим вместе братьям и сестрам преимущества при зачислении в одни и те же школы. Этот приоритет также будут учитывать при записи детей в первый класс.

08:30, 17 декабря, 2019
Ксения Чернова
181
0
#дети\n#образование\n#интернет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#новые технологии

 

 

 


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