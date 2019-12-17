В Ижевске скончался бессменный декан биолого-химического факультета УдГУ Николай Зубцовский

Он руководил БХФ с 1979 года и был первым директором Института естественных наук.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске скоропостижно скончался доцент кафедры ботаники, зоологии и биоэкологии УдГУ Николай Егорович Зубцовский. Как сообщила пресс-служба вуза, он ушёл из жизни 16 декабря 2019 года в 72 года.

Николай Зубцовский родился в 1947 году. Окончил биологический факультет Уральского университета. После двухлетней срочной военной службы поступил в Ильменский заповедник РАН. Был приглашён в УдГУ в 1979 году, где стал заведующим кафедрой; в 1986 назначен деканом биолого-химического факультета. 30 лет он бессменно руководил сначала БХФ, а после — преобразованным Институтом естественных наук. В 2016 году перешёл на должность руководителя учебно-научной лаборатории прикладной экологии ИЕН.

Николай Егорович многое сделал для развития материально-технической базы и организации учебного процесса на факультете. При нём построили биостанцию «Сива», где студенты до сих пор проходят практику, открыли естественнонаучный музей УдГУ, создали институт прикладной экологии, который выполнял хоздоговорные работы по экологическим разделам различных проектов. В том числе уничтожения химического оружия в Удмуртии и разработки нефтяных месторождений. Зубцовский лично руководил экологическими разделами проектов безопасного хранения и уничтожения химического оружия в Кизнере и Камбарке, в посёлке Щучье в Курганской области.

По инициативе Николая Зубцовского в УдГУ открыта новая специальность «Экология» и дополнительные квалификации «преподаватель», «химик-лаборант», «эколог в нефтеперерабатывающей промышленности».

Николай Егорович на протяжении многих лет пользовался заслуженным уважением коллег и любовью студентов нескольких поколений.