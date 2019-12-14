Школьники в Удмуртии смогут обменивать бутылки на экопроездные

Документ будет действовать на три вида транспорта.

Ижевск. Удмуртия. Школьники в Удмуртии смогут обменивать ПЭТ и макулатуру на безлимитные экопроездные. Такую акцию в 2020 году запустит регоператор по обращению с отходами.

Выдавать проездные будут за определенный вес вторсырья. Действовать документ будет на три вида транспорта.

«В старое время мы все сдавали бутылки, макулатуру, меняли их на деньги и покупали мороженое, шоколад, книги. Мы хотим возродить экологическое воспитание», - рассказал директор ООО «Спецавтохозяйство» Иван Маринин.

Планируется, что такие акции будут проходить около нового экопункта на улице Камбарской.