Жители Вавожа пожаловались на мусор, оставленный отдыхающими на Питиной горе

Вавож. Удмуртия. Неравнодушные жители Вавожа навели порядок на Питиной горе — излюбленном месте отдыха. Ранее нерадивые граждане разбросали мусор на лесной поляне. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Мы все любим активно проводить время, катаясь с горок и жаря сосиски на костре. Многие жители района так провели свои выходные на любимой Питиной горе. Но есть одно но! Мы пришли с детьми покататься на горке, а там куча мусора. Это очень неприятно», — передали обращение жителей в пресс-службе администрации.

В результате мусор убрали волонтёры. Отметим, что ближайшая мусорка находится в 200 метрах от Питиной горы.