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Жители Вавожа пожаловались на мусор, оставленный отдыхающими на Питиной горе

13:25, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жители Вавожа пожаловались на мусор, оставленный отдыхающими на Питиной горе
13:25, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Вавож\n#Удмуртия\n#мусор
Источник фото: Администрация Вавожского района
2748
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Волонтёры очистили лесную поляну от мусора. 

Вавож. Удмуртия. Неравнодушные жители Вавожа навели порядок на Питиной горе — излюбленном месте отдыха. Ранее нерадивые граждане разбросали мусор на лесной поляне. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. 

«Мы все любим активно проводить время, катаясь с горок и жаря сосиски на костре. Многие жители района так провели свои выходные на любимой Питиной горе. Но есть одно но! Мы пришли с детьми покататься на горке, а там куча мусора. Это очень неприятно», — передали обращение жителей в пресс-службе администрации. 

В результате мусор убрали волонтёры. Отметим, что ближайшая мусорка находится в 200 метрах от Питиной горы. 