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70 мешков мусора достали волонтёры из русла речки Карлутки в Ижевске

15:50, 23 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
70 мешков мусора достали волонтёры из русла речки Карлутки в Ижевске
15:50, 23 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
45
0
#Ижевск\n#мусор\n#речка Карлутка\n#экология
Фото: Минприроды УР
45
0

Активисты прошлись по реке в Индустриальном районе города.

Ижевск. Удмуртия. 70 мешков мусора достали волонтёры из русла речки Карлутки в Индустриальном районе Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

В субботнике в рамках акции «Вода России» приняли участие более 50 человек: сотрудники Минприроды Удмуртии, Управления МВД по Ижевску, Роскадастра по УР; обучающиеся Центра профессиональной подготовки МВД, Строительного техникума, активисты.

Совместно удалось очистить устье реки и водоохранную зону вокруг неё.

Сама же акция «ВодаРоссии» проходит во всех районах республики. В 2024 году в ней приняли участие более 4 500 человек, очищено более 560 км берегов водных объектов.

15:50, 23 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
45
0
#Ижевск\n#мусор\n#речка Карлутка\n#экология