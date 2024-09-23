70 мешков мусора достали волонтёры из русла речки Карлутки в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. 70 мешков мусора достали волонтёры из русла речки Карлутки в Индустриальном районе Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

В субботнике в рамках акции «Вода России» приняли участие более 50 человек: сотрудники Минприроды Удмуртии, Управления МВД по Ижевску, Роскадастра по УР; обучающиеся Центра профессиональной подготовки МВД, Строительного техникума, активисты.

Совместно удалось очистить устье реки и водоохранную зону вокруг неё.

Сама же акция «ВодаРоссии» проходит во всех районах республики. В 2024 году в ней приняли участие более 4 500 человек, очищено более 560 км берегов водных объектов.