Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Локопласт» - первый на вторичном Лонгрид Чем живёт современная библиотека Лонгрид В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов Лонгрид

В Италии домработница выкинула на свалку матрас с деньгами и украшениями

12:26, 30 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Италии домработница выкинула на свалку матрас с деньгами и украшениями
12:26, 30 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
73
0
#Италия\n#происшествия\n#мебель\n#мусор\n#свалка\n#деньги\n#драгоценности
Источник фото: pxhere.com
73
0

Стоимость содержимого составляла порядка 50 тысяч евро.

Рим. Италия. Использовавшийся как тайник старый матрас выбросила домработница по просьбе хозяйки в Италии. Как оказалось, в нем хранились деньги и ценности на 50 тыс. евро (более 3 млн рублей), передает «МИР 24» со ссылкой на Tribuna di Treviso.

Пожилая хозяйка дома решила избавиться от старой вещи, хранившейся в кладовой. Она попросила домработницу унести матрас на свалку, что та и сделала.

Когда пропажу заметила дочь хозяйки, она схватилась за голову и потребовала немедленно найти матрас. Оказалось, женщина тайно хранила в нем деньги, ювелирные изделия и кредитные карты. 

К поискам привлекли соседей, волонтеров и полицию. В итоге матрас нашли на свалке. Ценности из него никуда не делись и были возвращены владелице.

12:26, 30 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
73
0
#Италия\n#происшествия\n#мебель\n#мусор\n#свалка\n#деньги\n#драгоценности