В Италии домработница выкинула на свалку матрас с деньгами и украшениями

Рим. Италия. Использовавшийся как тайник старый матрас выбросила домработница по просьбе хозяйки в Италии. Как оказалось, в нем хранились деньги и ценности на 50 тыс. евро (более 3 млн рублей), передает «МИР 24» со ссылкой на Tribuna di Treviso.

Пожилая хозяйка дома решила избавиться от старой вещи, хранившейся в кладовой. Она попросила домработницу унести матрас на свалку, что та и сделала.

Когда пропажу заметила дочь хозяйки, она схватилась за голову и потребовала немедленно найти матрас. Оказалось, женщина тайно хранила в нем деньги, ювелирные изделия и кредитные карты.

К поискам привлекли соседей, волонтеров и полицию. В итоге матрас нашли на свалке. Ценности из него никуда не делись и были возвращены владелице.