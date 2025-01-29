В Сарапуле останется возможность раздельного сбора мусора после закрытия Экодома

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле сохранится возможность раздельного сбора мусора. Об этом сообщает Регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство» в своих соцсетях.

Напомним, с 31 января в городе закроется единственный Экодом, который находится на улице Азина, 55А.

Несмотря на это, в Сарапуле остаются баки для раздельного сбора отходов во дворах. Туда можно выбросить пластик нескольких видов, стекло, металл.

Также продолжает работать пункт приёма на улице Путейской, 62. Там принимаются разные виды металла.

Одежду и текстиль можно отнести в СВОП маркет «Давай меняться!» на Гагарина 33 а. Здесь принимаются одежда мужская, женская, детская, а также обувь и аксессуары, предметы быта и интерьера.



Фото: Регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство»