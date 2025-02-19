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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На новых площадках для сбора мусора в Сарапуле установят камеры

11:00, 19 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
На новых площадках для сбора мусора в Сарапуле установят камеры
11:00, 19 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
110
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#мусор\n#камеры
Источник фото: unsplash.com (faiz Mohomed)
110
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На ремонт и возведение новых объектов выделено более 5 млн рублей.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле на некоторых новых площадках для сбора ТКО установят камеры видеонаблюдения. Об этом во время прямого эфира рассказал глава города Виктор Шестаков. 

В 2025 году планируется отремонтировать и установить несколько контейнерных площадок для сбора мусора. Всего будет обновлено 19 объектов. На улучшение условий содержания площадок выделено более 5 млн рублей. 

Виктор Шестаков отметил, что сбои в вывозе мусора могут происходить из-за санитарных норм, которые позволяют увеличивать интервал вывоза при температуре ниже -5 градусов по Цельсию. 

Также глава города заявил, что в Сарапуле постепенно решается проблема стихийных свалок. Это происходит не только за счёт возведения новых площадок для сбора ТКО, но и благодаря весенним и осенним субботникам. 

Напомним, что камеры у контейнерных площадок уже есть в Ленинском районе Ижевска и в Вавоже. 

11:00, 19 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
110
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#мусор\n#камеры