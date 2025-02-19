Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле на некоторых новых площадках для сбора ТКО установят камеры видеонаблюдения. Об этом во время прямого эфира рассказал глава города Виктор Шестаков.

В 2025 году планируется отремонтировать и установить несколько контейнерных площадок для сбора мусора. Всего будет обновлено 19 объектов. На улучшение условий содержания площадок выделено более 5 млн рублей.

Виктор Шестаков отметил, что сбои в вывозе мусора могут происходить из-за санитарных норм, которые позволяют увеличивать интервал вывоза при температуре ниже -5 градусов по Цельсию.

Также глава города заявил, что в Сарапуле постепенно решается проблема стихийных свалок. Это происходит не только за счёт возведения новых площадок для сбора ТКО, но и благодаря весенним и осенним субботникам.

Напомним, что камеры у контейнерных площадок уже есть в Ленинском районе Ижевска и в Вавоже.