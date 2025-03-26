Ижевск. Удмуртия. Обилие крыс у одного из домов в Устиновском районе Ижевска зафиксировали местные жители. В горадминистрации прокомментировали инцидент.

В сообществе «ЗИ — Злой Ижевчанин» опубликовали видео с большим количество крыс, копающихся в мусоре. Автор указывает, что это площадка дома №109 по улице Союзной.

Администрация Ижевска сообщила, что, по информации местной УК, дератизация проводится ежемесячно — последняя проводилась 20 марта.

«Внепланово дератизация проводится при обращении жителей в управляющую организацию и по согласованию с Советом дома», — добавили в администрации.



Видео: «ЗИ — Злой Ижевчанин»