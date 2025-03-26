Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид

Множество крыс заметили возле дома на улице Союзной в Ижевске

15:00, 26 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Множество крыс заметили возле дома на улице Союзной в Ижевске
15:00, 26 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
40
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#крысы\n#благоустройство\n#мусор\n#уборка мусора
Источник фото: unsplash.com (Brett Jordan)
40
0

По информации УК, меньше недели назад здесь проводилась дератизация.

Ижевск. Удмуртия. Обилие крыс у одного из домов в Устиновском районе Ижевска зафиксировали местные жители. В горадминистрации прокомментировали инцидент.

В сообществе «ЗИ — Злой Ижевчанин» опубликовали видео с большим количество крыс, копающихся в мусоре. Автор указывает, что это площадка дома №109 по улице Союзной. 

Администрация Ижевска сообщила, что, по информации местной УК, дератизация проводится ежемесячно — последняя проводилась 20 марта.

«Внепланово дератизация проводится при обращении жителей в управляющую организацию и по согласованию с Советом дома», — добавили в администрации.


Видео: «ЗИ — Злой Ижевчанин»

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

15:00, 26 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
40
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#крысы\n#благоустройство\n#мусор\n#уборка мусора