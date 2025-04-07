Воткинск. Удмуртия. С 31 марта по 6 апреля с обочин магистральных дорог Воткинска собрали более 200 т смёта. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Также вдоль дорог и остановок общественного транспорта рабочие собрали 3 т мусора.

На этом работы по уборке города не закончились. Сейчас каждый день ведётся механизированная уборка тротуаров и магистральных улиц, кронирование деревьев и спил аварийных стволов.

Дорожники проводят ямочный ремонт на улице 1 Мая. За неделю они устранили дефекты на площади свыше 400 кв. м. После этой улицы подрядчик перейдет на участок улицы Кирова между 1 Мая и Чапаева, а затем продолжит работы по Чапаева в сторону улицы Пугачёва.