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За неделю с улиц Воткинска собрали свыше 200 т смёта

12:48, 07 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
За неделю с улиц Воткинска собрали свыше 200 т смёта
12:48, 07 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
152
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#уборка улиц\n#мусор
Источник фото: администрация Воткинска
152
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Помимо этого, рабочие собрали 3 т мусора.

Воткинск. Удмуртия. С 31 марта по 6 апреля с обочин магистральных дорог Воткинска собрали более 200 т смёта. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. 

Также вдоль дорог и остановок общественного транспорта рабочие собрали 3 т мусора.  

На этом работы по уборке города не закончились. Сейчас каждый день ведётся механизированная уборка тротуаров и магистральных улиц, кронирование деревьев и спил аварийных стволов. 

Дорожники проводят ямочный ремонт на улице 1 Мая. За неделю они устранили дефекты на площади свыше 400 кв. м. После этой улицы подрядчик перейдет на участок улицы Кирова между 1 Мая и Чапаева, а затем продолжит работы по Чапаева в сторону улицы Пугачёва.  

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12:48, 07 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
152
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#уборка улиц\n#мусор