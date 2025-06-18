Ижевск. Удмуртия. В мае Роспотребнадзор получил 15 жалоб от жителей Ижевска на нарушения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Жалобы поступили из разных районов города, включая улицы 40 лет Победы, Пастухова, Циолковского, Воткинское шоссе и другие. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора по УР.

Проверки выявили ряд нарушений, в том числе отсутствие обработки от грызунов на контейнерных площадках, несвоевременный вывоз мусора, отсутствие ограждения и твердого покрытия у площадок, наличие автомобильных шин среди ТКО, несоблюдение нормативного расстояния от контейнеров до жилых домов, а также неудовлетворительное содержание дворов.

67% жалоб подтвердились, в связи с чем Роспотребнадзор направил 8 предостережений управляющим компаниям, включая ООО УК «ЖРП № 8», «ДОМОФОНД», «РЖК», «КВАРТАЛ», «Ижевская УК», а также администрации города и индивидуальному предпринимателю.