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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Роспотребнадзор выявил нарушения в обращении с коммунальными отходами в Ижевске

10:39, 18 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Роспотребнадзор выявил нарушения в обращении с коммунальными отходами в Ижевске
10:39, 18 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор
Источник фото: ИА «Сусанин»
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В мае от жителей поступило 15 жалоб на состояние мусорных контейнеров.

Ижевск. Удмуртия. В мае Роспотребнадзор получил 15 жалоб от жителей Ижевска на нарушения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Жалобы поступили из разных районов города, включая улицы 40 лет Победы, Пастухова, Циолковского, Воткинское шоссе и другие. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора по УР.

Проверки выявили ряд нарушений, в том числе отсутствие обработки от грызунов на контейнерных площадках, несвоевременный вывоз мусора, отсутствие ограждения и твердого покрытия у площадок, наличие автомобильных шин среди ТКО, несоблюдение нормативного расстояния от контейнеров до жилых домов, а также неудовлетворительное содержание дворов.

67% жалоб подтвердились, в связи с чем Роспотребнадзор направил 8 предостережений управляющим компаниям, включая ООО УК «ЖРП № 8», «ДОМОФОНД», «РЖК», «КВАРТАЛ», «Ижевская УК», а также администрации города и индивидуальному предпринимателю.

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10:39, 18 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
160
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор