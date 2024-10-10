Ежегодный субботник в Буммашевском лесу Ижевска состоится 11 октября

Ижевск. Удмуртия. В Буммашевском лесу Ижевска 11 октября устроят ежегодный субботник (0+). Об этом на своей странице в «ВКонтакте» рассказал председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев.

Горожане уже убирались в лесу 16 мая. Они собрали мусор, расчистили пешеходные дорожки и Тропу здоровья.

«Но за долгое и тёплое лето Буммашевский лес посетило много горожан, некоторые проводили здесь пикники, а кто-то и жил. В результате лес вновь замусорен. Будем чистить лес от мусора и валежника», — заявил Фарит Губаев.

Активистов собирают 11 октября в 11:00 в двух точках: на входе в лес у стоянки «Энергия» на улице Буммашевской, 25 а, и у входа в лес со стороны улицы 10 лет Октября ниже Армянской церкви.

Участникам субботника выдадут перчатки и мешки для мусора. Отмечается, что организаторы ждут мужчин с бензопилами, чтобы очистить лес от упавших деревьев. Валежник планируется увезти семьям участников СВО, которые нуждаются в дровах.

Напомним, что в Ижевске со 2 по 5 октября прошла неделя общегородских субботников.