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Ежегодный субботник в Буммашевском лесу Ижевска состоится 11 октября

15:40, 10 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ежегодный субботник в Буммашевском лесу Ижевска состоится 11 октября
15:40, 10 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
137
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лес\n#субботник\n#мусор
Фото: vk.com/faritgubaew
137
0

В числе участников особенно ждут мужчин с бензопилами.

Ижевск. Удмуртия. В Буммашевском лесу Ижевска 11 октября устроят ежегодный субботник (0+). Об этом на своей странице в «ВКонтакте» рассказал председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев. 

Горожане уже убирались в лесу 16 мая. Они собрали мусор, расчистили пешеходные дорожки и Тропу здоровья.

«Но за долгое и тёплое лето Буммашевский лес посетило много горожан, некоторые проводили здесь пикники, а кто-то и жил. В результате лес вновь замусорен. Будем чистить лес от мусора и валежника», — заявил Фарит Губаев.  

Активистов собирают 11 октября в 11:00 в двух точках: на входе в лес у стоянки «Энергия» на улице Буммашевской, 25 а, и у входа в лес со стороны улицы 10 лет Октября ниже Армянской церкви. 

Участникам субботника выдадут перчатки и мешки для мусора. Отмечается, что организаторы ждут мужчин с бензопилами, чтобы очистить лес от упавших деревьев. Валежник планируется увезти семьям участников СВО, которые нуждаются в дровах. 

Напомним, что в Ижевске со 2 по 5 октября прошла неделя общегородских субботников

15:40, 10 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
137
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лес\n#субботник\n#мусор