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Удмуртия в минуту: дополнительные выборы и арест экс-начальника УВД по Ижевску

18:00, 25 марта, 2019
18:00, 25 марта, 2019
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#выборы\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#инфляция\n#видео\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии накануне, 24 марта, прошли дополнительные выборы. ЦИК признал их состоявшимся. В выборах принимало участие 9 политических партий и самовыдвиженцы. Явка в республике оказалась невелика – от 12% до 30%.

Удмуртия в минуту: дополнительные выборы и арест экс-начальника УВД по Ижевску

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-03-25.


Низкая инфляция:

Уровень инфляции в Удмуртии в феврале оказался самым низким в Поволжье. Её размер в регионе составил 4,3%. Низкий уровень объясняется популярностью подсобных хозяйств, благодаря чему жители тратят меньше денег на продукты.

Арест:

Бывшего начальника УВД по Ижевску Александра Никитина взяли под стражу. Мужчину обвиняют в пособничестве организованной группе, проводившей азартные игры на территории города. С ходатайством в суд обратились органы следствия.

Капризы погоды:

Мокрый снег и дождь в Удмуртии прекратятся во вторник. Интенсивные осадки связаны с прохождением юго-западного циклона. Во второй половине дня понедельника и в ночь на вторник в регионе ожидается существенное усиление ветра.

18:00, 25 марта, 2019
319
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#выборы\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#инфляция\n#видео\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


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