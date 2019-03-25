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Мокрый снег и дождь в Удмуртии продлятся до вторника

12:12, 25 марта, 2019
Анна Торхова
12:12, 25 марта, 2019
Анна Торхова
213
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#весна\n#снег\n#дожди
Фото: pixabay.com
213
0

В ночь на 26 марта порывы ветра достигнут 17 м/с.

Ижевск. Удмуртия. Мокрый снег и дождь в Удмуртии прекратятся во вторник. Как сообщает региональный Гидрометцентр, интенсивные осадки связаны с прохождением юго-западного циклона.

Во второй половине дня понедельника и в ночь на вторник, 26 марта, порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит около 0 градусов Цельсия, днем +1,+6.

До конца рабочей недели небольшие осадки будут наблюдаться местами. Днем ожидаются оттепели до +4,+6 градусов, ночью - небольшой минус.

12:12, 25 марта, 2019
Анна Торхова
213
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#весна\n#снег\n#дожди

 

 

 


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