Мокрый снег и дождь в Удмуртии продлятся до вторника

В ночь на 26 марта порывы ветра достигнут 17 м/с.

Ижевск. Удмуртия. Мокрый снег и дождь в Удмуртии прекратятся во вторник. Как сообщает региональный Гидрометцентр, интенсивные осадки связаны с прохождением юго-западного циклона.

Во второй половине дня понедельника и в ночь на вторник, 26 марта, порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит около 0 градусов Цельсия, днем +1,+6.

До конца рабочей недели небольшие осадки будут наблюдаться местами. Днем ожидаются оттепели до +4,+6 градусов, ночью - небольшой минус.