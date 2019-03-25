Бывшего начальника ижевской полиции арестовали на 2 месяца

Его обвиняют в пособничестве организованной группе, проводившей азартные игры.

Ижевск. Удмуртия. Бывшего начальника УВД по Ижевску Александра Никитина взяли под стражу. Как рассказали ИА «Сусанин» в пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики, мужчину обвиняют в пособничестве организованной группе, проводившей азартные игры на территории города.

С ходатайством в суд обратились органы следствия. По версии следствия, возглавляя местное УВД, Александр Никитин «оказывал покровительство по службе организованной группе, незаконно проводившей азартные игры с использованием игрового оборудования, сети интернет».

Полковник полиции Александр Никитин возглавлял Управление МВД по Ижевску с сентября 2014 года. В январе 2019 года его сменил на этом посту Фато Мгои.

Напомним, недавно в Ижевске раскрыли сеть подпольных игорных заведений. Управляла ею группа из 10 человек под руководством 33-летнего местного жителя. Соучастники создали казино, 5 игровых клубов, а также установили в публичных местах множество игровых терминалов.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, выявлением фактов преступной деятельности экс-начальника ижевской полиции занимались сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности силового ведомства во взаимодействии с коллегами из регионального управления СКР.