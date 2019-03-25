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Довыборы 24 марта в Удмуртии признали состоявшимися

11:45, 25 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
11:45, 25 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
396
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#выборы\n#Ижевск\n#ЦИК\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
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Об это сообщил председатель ЦИК республики Виктор Кушко.

Ижевск. Удмуртия. Дополнительные выборы 24 марта в Удмуртии признаны состоявшимися. Об этом сообщил на брифинге в понедельник, 25 марта, председатель ЦИК республики Виктор Кушко.

Он также отметил, что среди населения прошедшие выборы не привлекли особого внимания.

«Надо сказать, что выборная кампания по республике для многих прошла незаметно. Сложно информировать в СМИ население, когда проходит точечная избирательная кампания, чтобы не вводить в заблуждение граждан, которые не принимают участия в выборах», - отметил Виктор Кушко.

Извещение избирателей происходило путём разноса извещений. Сами кандидаты вели агитационную работу. При это была отмечена борьба за мандаты, несмотря на точечные выборы. Так, в Госсовет в бюллетень попало 5 кандидатов, хотя на ранней стадии заявлялись 8 кандидатов.

В выборах всех уровней по Удмуртии принимало участие 9 политических партий и самовыдвиженцы.

«Итоги везде признаны состоявшимися. По Нефтяному округу победу одержал Красноперов - 50,88% («Единая Россия»). В целом из 19 замещённых мандатов 17 заместили представители «Единой России» и два мандата достались самовыдвиженцам», - сказал Виктор Кушко.

Всего по Удмуртии на прошедших выборах было подано 22 жалобы. Больше всего – в Устиновской ТИК в Ижевске. Здесь подали 15 жалоб, подтвердилось 5 случаев. В ЦИК на решение Устиновской ТИК было подано 3 жалобы. По словам Виктора Кушко, все решения устояли, ни одно решение ТИК отменено не было.

Явка по Удмуртии оказалась невелика. Например, по Устиновскому району в Ижевске она составила 12,94%, в Можге – 21,89%, в Сарапульском районе – 30,19%.

Председатель ЦИК Удмуртии отметил, что общественная палата Удмуртии активно направляла своих наблюдателей на выборы, они присутствовали на всех участках. Всего таких наблюдателей было 59 человек.

«Нам важно присутствие независимых наблюдателей на выборах, людей, которые не имеют предпочтения к какому-либо кандидату или партии», - прокомментировал Виктор Кушко.

Очередная точечная избирательная кампания в двух сельских поселениях Удмуртии пройдёт 14 апреля.

11:45, 25 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
396
0
#выборы\n#Ижевск\n#ЦИК\n#Удмуртия

 

 

 


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