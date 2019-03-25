Уровень инфляции в Удмуртии оказался самым низким среди регионов ПФО

В республике она составила 4,3%.

Ижевск. Удмуртия. Уровень инфляции в Удмуртии в феврале оказался самым низким в ПФО. В республике её размер составил 4,3%, сообщает отделение Национального банка по Удмуртии.

Низкий уровень инфляции объясняется популярностью подсобных хозяйств, благодаря которым жители тратят меньше денег на подорожавшие продукты, чем в среднем по Поволжью. Кроме того, высокий уровень развития молочной промышленности республики позволил снизить стоимость молока на 1% за год при его инфляции в 2% по ПФО.

Самая высокая инфляция оказалась в Марий-Эл – 6,2%.

В феврале в целом по ПФО уровень инфляции вырос и оказался 5,1%, при этом общероссийский показатель составляет 5,2%.

Повышение связывают с подорожанием продовольствия. Рост НДС продолжил влиять на ускорение инфляции отдельных продуктов, облагаемых по базовой ставке: шоколад, кондитерские изделия и другое. На ускорение инфляции также повлияла динамика цен на плодоовощную продукцию, что объясняется увеличением стоимости помидоров, огурцов, которые в последние 2 года дешевели из-за развития тепличных хозяйств.

Инфляция услуг также несущественно выросла. На это повлияло повышение стоимости проезда в общественном транспорте.