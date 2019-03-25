play
pause
  • $ 63.77 ↑
  • € 72.59 ↓

Уровень инфляции в Удмуртии оказался самым низким среди регионов ПФО

14:53, 25 марта, 2019
Анна Торхова
14:53, 25 марта, 2019
Анна Торхова
138
0
#Ижевск\n#банки\n#инфляция\n#Удмуртия
138
0

В республике она составила 4,3%.

Ижевск. Удмуртия. Уровень инфляции в Удмуртии в феврале оказался самым низким в ПФО. В республике её размер составил 4,3%, сообщает отделение Национального банка по Удмуртии.

Низкий уровень инфляции объясняется популярностью подсобных хозяйств, благодаря которым жители тратят меньше денег на подорожавшие продукты, чем в среднем по Поволжью. Кроме того, высокий уровень развития молочной промышленности республики позволил снизить стоимость молока на 1% за год при его инфляции в 2% по ПФО.

Самая высокая инфляция оказалась в Марий-Эл – 6,2%. 

В феврале в целом по ПФО уровень инфляции вырос и оказался 5,1%, при этом общероссийский показатель составляет 5,2%.

Повышение связывают с подорожанием продовольствия. Рост НДС продолжил влиять на ускорение инфляции отдельных продуктов, облагаемых по базовой ставке: шоколад, кондитерские изделия и другое. На ускорение инфляции также повлияла динамика цен на плодоовощную продукцию, что объясняется увеличением стоимости помидоров, огурцов, которые в последние 2 года дешевели из-за развития тепличных хозяйств.

Инфляция услуг также несущественно выросла. На это повлияло повышение стоимости проезда в общественном транспорте.

14:53, 25 марта, 2019
Анна Торхова
138
0
#Ижевск\n#банки\n#инфляция\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Выпускаемую в Ижевске «Ладу Весту» оснастят японским мотором

13:00, 20 марта, 2019
5720

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

5190
16:25, 22 марта, 2019

В Ижевске на улице Удмуртской загорелся автобус

4660
09:17, 20 марта, 2019

В Удмуртии дальнобойщик случайно убил своего напарника и сбросил его тело в реку

3844
17:28, 19 марта, 2019

Кофейню «Coffee Like» закрыли в Ижевске из-за отсутствия канализации

2904
11:30, 19 марта, 2019

Брянские таможенники нашли тайник с золотом и редкими орденами в поезде

17:14, 22 марта, 2019
3290

Ударила палкой соперницу: российскую лыжницу дисквалифицировали после гонки

3080
10:43, 23 марта, 2019

Руководство пермской школы, отстранившее учениц из-за отказа от пробы Манту, подало заявление на родителей

2359
09:53, 20 марта, 2019

Путешественник Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане на весельной лодке

1424
14:10, 24 марта, 2019

8 тонн рыбных голов рассыпали около правительства Камчатского края

1217
20:10, 23 марта, 2019

Стало известно содержимое черных ящиков рухнувшего в Индонезии Boeing

16:30, 20 марта, 2019
4033

Слепой пёс и его маленький поводырь покорили интернет

2471
20:20, 23 марта, 2019

Двоих россиян застрелили на Бали при ограблении пункта обмена валют

2140
14:11, 20 марта, 2019

В Казахстане переименовали Астану в Нурсултан

1355
14:43, 20 марта, 2019

Президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку

870
17:13, 19 марта, 2019