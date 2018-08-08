Она является элементом пронизей, которые обычно носили на поясе или в составе накосников.

Яр. Удмуртия. Бронзовую фигурку медведя возрастом 1500 лет нашли в Удмуртии. Как сообщается в группе музея–заповедника «Иднакар» в соцсети ВКонтакте, её обнаружили в Ярском районе.

«Вещице, которая, без сомнения, является произведением бронзолитейного искусства, уже около 1500 лет! Возраст соотносится с поломской археологической культурой, существовавшей на берегах Чепцы в V–IX веках», - отмечается в сообщении.

Фигурка является элементом пронизей, которые обычно носили на поясе или в составе накосников. Сам образ изделия связан с древними анималистическими культами, а внешний вид семантически приближен к колокольчикам. По архаичным представлениям, звон металла человеческого мира был распространённым оберегом, отпугивающим злых духов. Аналоги этого выразительного украшения встречаются в материалах Варнинского могильника в Дебесском районе Удмуртии, датируемых VI–VII веками.