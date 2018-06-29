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Порывы в Ижевске, электронные трудовые книжки и подушка безопасности для смартфона: что произошло минувшей ночью

08:00, 29 июня, 2018
08:00, 29 июня, 2018
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#интернет\n#Ижевск\n#зарплата\n#видео\n#Удмуртия\n#следствие\n#суд\n#новые технологии\n#Картина дня
Фото: Pixabay
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На дворе – последний рабочий день месяца. В пятницу, 29 июня, в республике будет прохладнее, чем в предыдущие дни – всего до +28 градусов по Цельсию.

Порывы:

В Ижевске, накануне, 28 июня, в ходе гидравлических испытаний произошли серьезные порывы теплосетей. Специалистам УКС удалось их локализовать, сообщает пресс-служба города.

С разницей в пять минут усиленного давления не выдержали трубы на Заречном шоссе и на улице Пушкинской. Проводившие испытание бригады сумели справиться с потоком воды. После этого началась работа по восстановлению магистрали.

«Ремонты будут выполнены в сроки, установленные графиком опрессовок», - говорится в сообщении.

Накажут за жадность:

В Ижевске нперед судом предстанет 43-летняя женщина. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, она возглавляла общество с ограниченной ответственностью.

«В течение 2016 года она не выплачивала заработную плату своим работникам. Сумма образовавшейся задолженности составила 240 тысяч рублей», - отмечают следователи.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело. Обвиняемая полностью признала свою вину и в полном объеме возместила причиненный потерпевшим ущерб.

Прогресс:

В России бумажные трудовые книжки заменят на электронные. Переход будет поэтапным, пишет Ваш город.

Электронные книжки начнут вести с 1 января 2020 года. Они будут более надёжными и удобными: информация о работодателе и сотрудниках не может быть утеряна или подделана. Кроме того, при обращении за государственными услугами не надо будет предоставлять сведения о трудовой деятельности, о стаже — всё это будет уже зафиксировано в базе данных.

При этом возможность ведения бумажных трудовых сохранится.

Новые правила:

С июля в России вступает в силу новые правила хранение переписки интернет-пользователей. Как пишет Эхо Москвы, теперь интернет-сервисы должны будут хранить данные в течение полугода.

Новые требования действуют в рамках так называемого «закона Яровой». Сообщается, что хранение данных необходимо для борьбы с терроризмом. Информацию о том, куда заходит и что скачивает пользователь, провайдеры должны будут предоставлять по запросу спецслужб.

Меры безопасности:

Немецкий инженер Филип Френзель сконструировал чехол для смартфона, который не позволяет ему получить повреждения при падении. Аксессуар срабатывает как своеобразная подушка безопасности, отмечает Life.

Чехол имеет активную защиту от падения, за это отвечает специальный сенсор и восемь выдвижных «усов». Когда аппарат выскальзывает из рук своего владельца и находится в свободном падении, датчик срабатывает и выбрасывает «усы». Благодаря этому смартфон не касается поверхности ни одной из своих граней.

Schwäbische Erfindung rettet Handys | Landesschau Baden-Württemberg

Einmal kurz nicht aufgepasst, das Handy fällt und ... geht nicht kaputt. Mit der neuen Erfindung von Phillip Frenzel aus Aalen bleibt das Handy-Display nämlich ganz. Der Student der Hochschule Aalen hat einen Airbag für Smartphones erfunden. Fan werden bei Facebook: http://www.facebook.com/landesschau.bw Offizielle Homepage: http://www.SWR.de/landesschau-bw Instagram: https://www.instagram.com/swr_heimat_bw/ YouTube: http://www.youtube.com/landesschau


Чехол пока существует в единственном экземпляре, но Френзель намерен доработать прототип. В будущем разработчик планирует создать проект на Kickstarter и собрать деньги на запуск аксессуара в продажу.

08:00, 29 июня, 2018
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#интернет\n#Ижевск\n#зарплата\n#видео\n#Удмуртия\n#следствие\n#суд\n#новые технологии\n#Картина дня

 

 

 


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