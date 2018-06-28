В Ижевске из-за прорыва трубы забил фонтан

В четверг, 28 июня, во время плановых гидравлических испытаний трубы прорвало в двух районах города.

Ижевск. Удмуртия. В двух районах Ижевска в четверг, 28 июня, во время плановых гидравлических испытаний прорвало трубопровод. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, порывы удалось оперативно локализовать.

Во дворе домов № 45 и №49 по Заречному шоссе выход теплоносителя произошел около 14:40. Очевидцы поделились в соцсетях видеозаписью образовавшегося фонтана. Также жители Ижевска сообщают, что от порыва пострадал автомобиль, который находился рядом.

Второй порыв произошел на улице Пушкинской, 216 около 14:45.

«В этих испытаниях также была задействована бригада из 5 специалистов УКС. Они оперативно предприняли все необходимые меры для локализации места порыва. Последствий и разрушений в результате инцидента не было», - говорится в сообщении УКС.