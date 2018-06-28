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В Ижевске из-за прорыва трубы забил фонтан

16:56, 28 июня, 2018
Диана Ворончихина
16:56, 28 июня, 2018
Диана Ворончихина
985
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#вода\n#происшествие\n#испытание
Фото: vk.com/udmurtiya18rus
985
0

В четверг, 28 июня, во время плановых гидравлических испытаний трубы прорвало в двух районах города.  

Ижевск. Удмуртия. В двух районах Ижевска в четверг, 28 июня, во время плановых гидравлических испытаний прорвало трубопровод. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, порывы удалось оперативно локализовать.

Во дворе домов № 45 и №49 по Заречному шоссе выход теплоносителя произошел около 14:40. Очевидцы поделились в соцсетях видеозаписью образовавшегося фонтана. Также жители Ижевска сообщают, что от порыва пострадал автомобиль, который находился рядом.

 

Второй порыв произошел на улице Пушкинской, 216 около 14:45.

«В этих испытаниях также была задействована бригада из 5 специалистов УКС. Они оперативно предприняли все необходимые меры для локализации места порыва. Последствий и разрушений в результате инцидента не было», - говорится в сообщении УКС.

16:56, 28 июня, 2018
Диана Ворончихина
985
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#вода\n#происшествие\n#испытание

 

 

 


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