Удмуртия в минуту: статус школы микрорайоне «Столичный» в Ижевске и разметка на Удмуртской

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Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 22 мая, стало известно, что школа в ижевском микрорайоне «Столичный» в Ижевске перейдет из республиканского подчинения в городское. При этом учреждение сохранит статус лицея. Ранее родители учеников обеспокоились тем, что оснащение школы ухудшится. Власти заверили: этого не произойдет.

Госдолг:

Государственный долг Удмуртии на начало мая составил 48,44 млрд рублей. За месяц он не изменился. Основная часть заимствований приходится на кредиты из федерального бюджета.

Полная ликвидация:

Пожар в окрестностях села Пугачево в Удмуртии ликвидировали. В связи с этим группировка спасателей покинула населенный пункт. Напомним, из-за пала травы на прошлой неделе начался пожар, который привел к новым взрывам в Пугачево.

Смертельное ДТП:

Водитель «ВАЗа» погиб на трассе в Удмуртии. Авария произошла в ночь на вторник, 22 мая. На дороге между Сарапулом и Каракулино мужчина не справился с управлением. Авто съехало в кювет и перевернулось.

Новая разметка:

В Ижевске на улице Удмуртской появилась разметка вокруг тросовых ограждений. Теперь она соответствует нормативам. При этом количество полос на улице не изменилось. Ранее сообщалось, что на улице Удмуртской останется только три полосы.