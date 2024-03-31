Госдолг Удмуртии за месяц не изменился

Ижевск. Удмуртия. Госдолг Удмуртии на 1 марта 2024 года составил 67 млрд 485 млн рублей. Такие данные опубликовал республиканский Минфин.

Структура государственного долга Удмуртии такова:

- бюджетные кредиты из федерального бюджета — 62 млрд 485 млн рублей (93% от объёма госдолга) по ставке 0,1% годовых;

- обязательства по ценным бумагам — 5 млрд рублей (7% от объёма госдолга) по ставке 10,5% годовых.

Расходы на обслуживание долга по состоянию на 1 марта 2024 года отсутствуют. Просроченная задолженность по государственному долгу Удмуртской Республики и расходам на его обслуживание отсутствует.

Таким образом, за месяц госдолг региона не изменился.