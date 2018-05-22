Водитель перевернувшегося автомобиля погиб на трассе в Удмуртии

38-летний мужчина не справился с управлением.
Сарапул. Удмуртия. Водитель автомобиля «ВАЗ» погиб на трассе в Сарапульском районе. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.
ДТП произошло во вторник, 22 мая, около 3:00 на 28 км дороги Сарапул – Каракулино. 38-летний автомобилист не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года