Водитель перевернувшегося автомобиля погиб на трассе в Удмуртии

38-летний мужчина не справился с управлением.

Сарапул. Удмуртия. Водитель автомобиля «ВАЗ» погиб на трассе в Сарапульском районе. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло во вторник, 22 мая, около 3:00 на 28 км дороги Сарапул – Каракулино. 38-летний автомобилист не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.