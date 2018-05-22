Госдолг Удмуртии на 1 мая составил 48,44 млрд рублей

За месяц сумма задолженности не изменилась.

Ижевск. Удмуртия. За прошедший месяц государственный долг Удмуртии не изменился. По данным министерства финансов Удмуртии, на 1 мая 2018 года он составил 48,44 млрд рублей.

Основная часть заимствований региона (37,8%) приходится на кредиты из федерального бюджета – 26,2 млрд рублей. Кредиты, полученные от кредитных организаций, составляют 13,2 млрд рублей. Объём обязательств региона по гособлигациям составляет 9 млрд рублей

Расходы на обслуживание государственного долга Удмуртии на 1 мая 2018 года составили 788,9 млн рублей. Просроченная задолженность отсутствует.

Напомним, что марте сумма госдолга снизилась на 3,5 млрд рублей. Это связано с тем, что республика вернула бюджетный кредит в размере 3 млрд рублей под 0,1% годовых, который привлекался в феврале 2018 года сроком на 56 дней для покрытия кассового разрыва в бюджете.