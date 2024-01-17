Госдолг Удмуртии снизился за год на 1,3 млрд рублей

Ижевск. Удмуртия. Государственный долг Удмуртии вновь уменьшился. Как сообщает пресс-служба Минфина республики, на 1 января 2024 года он составил 67 млрд 485 млн рублей.

За год он снизился на 1 млрд 265 млн рублей. Напомним, на 1 января 2023 года госдолг Удмуртии был равен 68 млрд 750 млн рублей. На 1 декабря 2023 года госдолг составлял 67 млрд 380 млн рублей. Таким образом, за месяц госдолг республики вырос на 105 млн рублей.

Структура государственного долга Удмуртии выглядит так:

- бюджетные кредиты из федерального бюджета — 62 млрд 485 млн рублей по ставке 0,1% годовых;

- обязательства по ценным бумагам — 5 млрд рублей по ставке 10,5% годовых.

Расходы на обслуживание долга по состоянию на 1 января 2024 года составили 593 млн рублей. Просроченная задолженность по государственному долгу Удмуртской Республики и расходам на его обслуживание отсутствует.