Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид Тёплое место Лонгрид

Госдолг Удмуртии снизился за год на 1,3 млрд рублей

14:40, 17 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Госдолг Удмуртии снизился за год на 1,3 млрд рублей
14:40, 17 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
111
0
#Удмуртия\n#госдолг
Фото: ИА "Сусанин"
111
0

При этом за месяц он вырос на 105 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Государственный долг Удмуртии вновь уменьшился. Как сообщает пресс-служба Минфина республики, на 1 января 2024 года он составил 67 млрд 485 млн рублей.

За год он снизился на 1 млрд 265 млн рублей. Напомним, на 1 января 2023 года госдолг Удмуртии был равен 68 млрд 750 млн рублей.  На 1 декабря 2023 года госдолг составлял 67 млрд 380 млн рублей. Таким образом, за месяц госдолг республики вырос на 105 млн рублей. 

Структура государственного долга Удмуртии выглядит так:

- бюджетные кредиты из федерального бюджета — 62 млрд 485 млн рублей по ставке 0,1% годовых;

- обязательства по ценным бумагам — 5 млрд рублей по ставке 10,5% годовых.

Расходы на обслуживание долга по состоянию на 1 января 2024 года составили 593 млн рублей. Просроченная задолженность по государственному долгу Удмуртской Республики и расходам на его обслуживание отсутствует.

14:40, 17 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
111
0
#Удмуртия\n#госдолг